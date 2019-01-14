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المساعدة تُكرم مشرفات وإداريات إدارة نشاط الطالبات

المساعدة تُكرم مشرفات وإداريات إدارة نشاط الطالبات
http://almnatiq.net/?p=680075
المناطق - تبوك - منى الريس

كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات أ.نجلاء الشامان ومديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح مشرفات وإداريات إدارة نشاط الطالبات نظير جهودهن الفاعلة والمثمرة في التفعيل والمتابعة وإنجاز جميع المهام المناطة بهن خلال الفصل الدراسي الأول حيث قُدمت لهن شهادات الشكر والهدايا العينية .
وقد أعربت الشامان في كلمةٍ لها أثناء التكريم عن تقديرها لجهودهن وتفانيهن وإخلاصهن في إنجاز أعمالهن مما كان له دوراً إيجابياً في تحقيق العديد من الإنجازات
والمراكز المتقدمةعلى المستوى الوطني وأثراً ملموساً في الميدان التعليمي بما يحقق أهداف العملية التعليمية .
من جهةٍ أخرى قدمت المشرفات التربويات والإداريات شكرهن للمساعدة ولمديرة الإدارة أ.هدى المندح لتثمين وتقدير جهودهن المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول مؤكدات على دأبهن المستمر على العمل بروح الفريق الواحد والهمة العالية والجهد المتواصل .

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