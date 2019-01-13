الرقابة الشاملة ببلدية محايل تضبط مصنعاً يقوم بإعداد الحلويات دون مراعاة للاشتراطات الصحية

المناطق - محايل عسير

أوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع أن بلدية محايل ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة كثفت من جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على المحلات خلال الفترة الماضية وذلك لما تشهده المحافظة من إقبال كبير من الزائرين والمتنزهين من محافظات سراة عسير والمحافظات المجاورة وذلك لما تتميز به من أجواء دافئة في هذه الفترة من كل عام موضحا أن البلدية قامت بوضع خطة عمل تم من خلالها توزيع المراقبين الصحيين على فترتين صباحية ومسائية وذلك من أجل تكثيف الجولات على المنادي والمطاعم والبوفيهات وعربات الفود ترك وذلك من أجل التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبلدية والتقيد بأنظمة وتعليمات إدارة الرخص والرقابة الشاملة كما أوضح رئيس البلدية أنه ومن خلال جولات المراقبين المكثفة تم ضبط مصنعاً للحلويات يقوم بإعداد المعجنات والحلويات دون مراعاة للاشتراطات الصحية حيث تم مصادرة معدات وأدوات غير صالحة للاستخدام الآدمي وعدد ٣٤ ملوناً غذائاً منتهي الصلاحية وأكثر من ١٤٥ كيلو من الحلويات والمعجنات حيث تم مصادرتها واتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات وإغلاق المصنع حيث أوضح آل مصمع أن هذه الجولات إمتداداً لحملة غذائكم أمانه مشدداً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين وان صحة وسلامة المواطنين من أولى اهتمامات البلدية مناشدا المواطنين بالتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها عن طريق الاتصال على مركز بلاغات 940 متمنيا السلامة للجميع.