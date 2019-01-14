مدير البريد بتبوك يلتقي مدير المدن الصناعية بالمنطقة

المناطق- تبوك

التقى مدير عام بريد منطقة تبوك فايز بن سيار العنزي بمقر البريد اليوم مدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتبوك المهندس حاتم بن ياسين.

وأكد العنزي خلال اللقاء حرص البريد السعودي على تعزيز وبحث التعاون المشترك العملي فيما بينه وبين الإدارات الخدمية بالمنطقة وفق أفضل الخدمات والإمكانيات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي والتعريف بقدراتها التي جعلتها ركيزة أساسية في الحكومة الإلكترونية الحديثة والخدمات التي تقدمها المؤسسة لبعض القطاعات الحكومية الأخرى لتسهيل الخدمات المقدمة لأبناء الوطن والمقيمين به.

من جهته ثمن المهندس ياسين الدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة البريد السعودي في سعيها المستمر لمواكبة التطور الذي تشهده قطاعات البريد في العالم.