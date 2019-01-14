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مدير الشؤون الإسلامية بنجران يزور الجنود المصابين في الحد الجنوبي

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يزور الجنود المصابين في الحد الجنوبي

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المساعدة تُكرم مشرفات وإداريات إدارة نشاط الطالبات

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مدير الشؤون الإسلامية بنجران يزور الجنود المصابين في الحد الجنوبي

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يزور الجنود المصابين في الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=680084
المناطق - نجران

انطلاقا من دور فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران تجاه هذا الوطن المعطاء وولاة الأمر العظماء، وعرفانا بما يقوم به الجنود البواسل المرابطين على الثغور،
فقد زار فضيلة مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الجنود البواسل المصابين أثناء تأديتهم واجبهم الشرعي والوطني بالدفاع عن الوطن ومقدساته في الحد الجنوبي، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتفاني والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والمقدسات، ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى العسكري بالمنطقة، حيث كان في استقباله العميد حنش الزهراني ويرافقه عدد من الضباط والأفراد ومنسوبي المستشفى المدنيين …
وقد عبر الشيخ العصيمي للجنود المصابين خلال الزيارة، أنها تأتي باهتمام وتوجيه شخصي وعناية من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعن اعتزازهم وفخرهم بما بذلوه ويبذلوه من تضحيات لخدمة الدين والذود عن الوطن ومقدساته.
مشيداً فضيلته بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى العسكري بنجران للجنود المصابين والذين يحظون بعناية بالغة ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة.
وقدم العصيمي في آخر الزيارة هدية مرابط وهي هدية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران يقدمها للمصابين من الجنود البواسل المرابطين بالحد الجنوبي داعيا الله تعالى للمصابين بالشفاء العاجل، والنصر والتمكين لهذه البلاد وولاة أمرها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.

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