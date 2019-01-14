الإلحاد .. خطر جديد يدق أبواب السعودية من مواقع التواصل

المناطق.. إسلام داوود

ظاهرة مفزعة وخطر محدق يدق أبواب بيوت المملكة، الوسيلة الأبرز لدخوله، وسائل التواصل الاجتماعي التي جاءت بعد الطفرة التكنولوجية الحديثة.

فلا يكاد تمر بضعة أشهر حتى يظهر شاب من هنا أو هناك على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلن إلحاده وخروجه عن الدين، متأثر بالأفكار الهدامة التي وصلت إليه عبر مواقع الإنترنت.

وإن كان من المستحيل فصل المجتمع عن العالم أو الابتعاد عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، فمن الضروري، تحذير الشباب من الأفكار السلبية التي يمكن أن تتسرب إلى عقولهم عبر الإنترنت، وحثهم على المزيد من العلم والقراءة، ومحاورة العلماء حتى يتمكنوا من الحصول على أجوبة وأدلة مقنعة على أسئلتهم، بدلا من القراءة السطحية للنصوص الدينية بدون الغوص في بواطنها ما يمهد للسقوط في بئر الإلحاد الجاهل.

وكشفت دراسة بحثية لمعهد جالوب الدولي، خطورة الإلحاد على المملكة على نحو خاص، حيث أظهرت ارتفاعا كبيرا في أعداد الملحدين في المملكة وخاصة بين الشباب، والتي تضاهي بلاد أوروبية، ما يمثا خطر حقيقيا على الأجيال الشابة.

وبالرغم من أن بعض الباحثين شككوا فيما توصلت إليه الدراسة، باعتبار أن ذلك لا يمكن اعتباره إلحادًا بقدر ما يمكن اعتباره تشكيكًا في الأجوبة التي يقدمها رجال الدين لأسئلة الشباب والتي لا تكون كافية لإخماد نار التساؤلات الدائرة في أذهانهم.

إلى جانب ذلك فإن الإلحاد في بعض الأحيان يكون بالنسبة للشباب كـ “صيحة” جديدة تستهويههم،وتمكنهم من جذب انتباه الآخرين إليهم، وقد لا يكون بحثا عن أجوبة لأسئلة تدور في عقولهم بقدر من ما هو بحث عن الذات واهتمام الآخرين.

ومن هنا، فينبغي النظر إلى الشباب الحائر نظرة من يحمل أفكارا تؤرقهم، ومن ثَم فهم يحتاجون إلى من يناقشهم لا لمن يتهمهم بالكفر والإلحاد لأنه لا يبالي بهذه الاتهامات بل يعتبر من يوجهها له يحجر على الحريات.

وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتعامل مع من ارتكب كبيرة بمنتهى الشفقة لدرجة أنه بدا الأسى عليه – صلى الله عليه وسلم – عند تطبيق حد السرقة لأول مرة حتى قال الصحابة: (يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ ؟ قَالَ: ” وَمَا يَمْنَعُنِي، لَا تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ).

ويتوجب على رجال الدين بدورهم، أن يكونوا على استعداد تام في كافة الأوقات للأجابة عن كافة الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أي شاب عليهم في أي وقت حتى لو تناولت الذات الإلهية، تأسيا بالمنهج القرآني الذي أجاب عما يجول في الخواطر من أفكار مقلقة بأبلغ رد من مثل قوله تعالى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [البقرة: 260]، ينبغي ألا يخشى القائمون على التربية من مناقشة هذه المسائل مع الشباب.

وهنا يجب التنويه على ضرورة أن تحرص السلطات على إعداد رجل دين واع ومدرك للعالم المحيط به لا أن يكون خطابه من عصور ولت.

ولمواجهة الإلحاد أيضا لا يجب الحجر على أفكار هؤلاء الشباب أو الزج بهم في السجون، وإنما إتاحة الفرصة للشاب أن يبدي كل ما عنده اقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – عندما حاول عتبة بن ربيعة تقديم عروض مغرية للنبي – صلى الله عليه وسلم – لكي يترك دعوة الإسلام، ومع أن الرجل منذ اللحظة الأولى تكلم بكلام لا يمكن للنبي – صلى الله عليه وسلم – أن يقبله إلا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – تركه حتى فرغ ثم سأله أفرغت يا أبا الوليد (عتبة بن ربيعة)؟ قال نعم، ثم تلا آيات بينات بدى تأثيرها على عتبة و صاحبه هذا التأثير إلى أن عاد إلى قومه حتى قال أحدهم: (لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به) نفذت كلمات الله إلى قلبه بعد أن أبدى كل ما عنده وصار قلبه محلا لقبول ما يلقى عليه أو التفكير فيه لنعطي الفرصة كاملة لكل من يؤرقه الشك لكي يبدي كل ما في نفسه”.

كل تلك الجهود يجب أن تتم في إطار برنامج علمي ديني متخصص لدى كافة الجهات الدينية بالمملكة، للإجابة على تساؤل الشباب واحتواؤهم قبل أن تتسرب إليهم أفكار الإلحاد، وتتركهم تائهون في ظلمات الحيرة والشك.