محافظ حفر الباطن يباشر عمله ويسقبل مديري الإدارات

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن بصالة الاستقبال بالمحافظة اليوم ، معالي مدير جامعة حفر الباطن وقائد المنطقة الشمالية ومديري ورؤساء الجهات الحكومية والأمنية الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه محافظاً لحفر الباطن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المختلفة التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء أنه لن يألو جهداً في سبيل خدمة أهالي المحافظة والوقوف على تنفيذ المشاريع على أكمل وجه في إطار رؤية المملكة 2030، ومواصلة العمل بما يحقق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وتحت توجيهات وزير الداخلية و أمير المنطقة و نائبه .

