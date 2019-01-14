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مدير جامعة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للصناعات التحولية

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مدير جامعة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للصناعات التحولية

مدير جامعة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للصناعات التحولية
http://almnatiq.net/?p=680098
المناطق - فضة عطيف

استقبل معالي مدير الجامعة أ.د مرعي القحطاني في مكتبه عصر اليوم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للصناعات الأساسية والتحويلية د. علاء بن عبدالله نصيف، حيث رحب معالي المدير بالضيف مثمنا له زيارته لجامعة جازان لما تمثله الهيئة الملكية من ثقل تقني وعلمي على مستوى العالم.
وقد تناولت الزيارة تنسيق الجهود وتكاملها بين الجامعة والهيئة في مجالات مختلفة منها البحث العلمي وتدريب الطلاب من خلال خطة استراتيجية تضمن استمرار التعاون الثنائي تضمن مخرجات علمية متسلحة بالعلم والتدريب المتقن لسد حاجة سوق العمل بكفاءات وطنية قديرة.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس الهيئة الملكية شكره وتقديره للجامعة ولمعالي المدير ولكافة الطاقم الأكاديمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا للجامعة ومنسوبيها دوام التوفيق والنجاح.

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