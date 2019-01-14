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مدير فرع وزارة النقل بالباحة يبحث مع مسؤولي فرع المياه المعوقات التي تعترض مشروع استكمال ازدواج الباحة – الحزم – المطار

مدير فرع وزارة النقل بالباحة يبحث مع مسؤولي فرع المياه المعوقات التي تعترض مشروع استكمال ازدواج الباحة – الحزم – المطار
http://almnatiq.net/?p=680126
المناطق—الباحة

بحث مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي مع مسؤولي فرع المياه بالمنطقة اليوم المعوقات التي تعترض مشروع استكمال ازدواج الطريق القائم ( الباحة – الحزم – المطار ) بطول 10 كلم لإيجاد الحلول السريعة والفعالة لضمان عدم تأخر التنفيذ في المشروع .

وأكد المهندس المالكي بأن التعاون مستمر وفعال مع جميع الجهات الخدمية بالمنطقة وذلك لإيجاد حلول للعوائق التي تواجه مشاريع التنفيذ ”
مضيفا بان هناك تعاون كبير نلمسه من زملائنا في مديرية المياه وهو ماسيسفر عنه بمشيئة الله استكمال المشروع ”
يذكر أن طريق الباحة – الحزم – المطار يعد من أحد المشاريع الكبيرة بأحد المداخل الرئيسيه لمدينة الباحة التي تربطها بمحافظة العقيق وذلك بطول ١٠ كلم وقيمة تقارب ٥٩ مليون ريال وسيسهم بإذن الله في إنجازه رفع مستوى السلامة على الطريق وكذلك تحسين ورفع مستوى الجودة للمدخل الشرقي لمدينة الباحة

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