نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية المقامة للمواطنين .

كما استقبل سمو نائب أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .