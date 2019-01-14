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نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة

نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=680131
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية المقامة للمواطنين .
كما استقبل سمو نائب أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .

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