وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس لجنة حجاج ليبيا ووزير الشؤون الإسلامية السيرلانكي

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في مكة المكرمة اليوم, معالي رئيس لجنة حجاج ليبيا عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة المهدي، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والبريد والخدمات البريدية ورئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية سيرلانكا عبدالحليم محمد هاشم، والوفدين المرافقين لهما كل على حدة , بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان .

من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية بسيرلانكا، ولرئيس لجنة حجاج ليبيا ، على ما قدماه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما ، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل – بمشيئة الله – تقديم أفضل الخدمات لهم ، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه نوه معالي رئيس لجنة حجاج ليبيا ، بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدمها وتوفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، لحجاج بيت الله الحرام الذين يفدون كل عام من جميع أرجاء العالم لأداء مناسك الحج.

فيما أشاد وزير الشؤون الإسلامية السيرلانكي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتقديم الغالي والنفيس من أجل راحتهم والسهر على أمنهم، والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

