اتفاقية تعاون بين التدريب التقني و هيئة الهلال الأحمر السعودي

المناطق - شاجع الدوسري

وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي هذا اليوم الاثنين مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمقر الهيئة بحي الصحافة وقد وقّع المذكرة، من جانب المؤسسة معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد و من جانب هيئة الهلال الاحمر السعودي معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم .

وتهدف المذكرة إلى إنشاء معهد متخصص للتدريب في مجال الخدمات الطبية يتم تحديد موقعه والتخصصات التي سيتم تدريسها في المعهد بناء على احتياج هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وتشمل الاتفاقية قيام هيئة الهلال الأحمر بتحديد إحتياجاتها والمناهج التدريبية والمعايير المعتمدة لديها لتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بالإضافة الى قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإنشاء مقر المعهد حسب المواصفات التي تحتاجها الهيئة من الناحية التشغيلية والجغرافية بالإضافة إلى قيام الطرفين ببنا الاستراتيجية و الخطة التشغيلية للمعهد وفق احتياجات الهيئة وإمكانيات المؤسسة العامة.

من جانبه، أشاد معالي رئيس “الهيئة”، بالشراكة القائمة مابين الهيئة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكفاءات التي تخرجها المؤسسة كل عام بما يساهم في رفع مستوى جودة العمل في كافة المجالات وينعكس على النهضة التنموية في هذا الوطن.

وبين معالي رئيس الهيئة بأن المعهد التي تعتزم الهيئة إنشاءه بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 11/2/1434ه سيساهم بإذن الله في زيادة عدد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال عمل الهيئة الميداني وهو ماسينعكس بالإيجاب على توسع ونشر الخدمة الإسعافية في بعض المناطق التي تعاني فيها من قل المراكز الإسعافية او الضغط على المراكز الإسعافية الموجودة فيها كما أن إنشاء معهد متخصص يخضع للرقابة الحكومية ويتم تقييم مخرجاته من الكوادر البشرية والتخصصات بشكل دوري سيساهم في تقليل نسب البطالة وسيساهم في زيادة نسبة توظيف السعوديين في الهيئة وهو مايساهم من تحقيق أهداف الهيئة في رؤية المملكة 2030م

فيما أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على أهمية توقيع هذه الإتفاقية مع الهيئة خاصة مع الانتشار الواسع في كافة أنحاء المملكة لكل من كليات ومعاهد المؤسسة وفروع الهيئة والذي سيساهم في تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين الجهتين مستقبلاً, من أجل إعداد جيل منتج نافع لوطنه وقيادته.

وأضاف الفهيد أن المؤسسة تواصل سعيها الحثيث من أجل تفعيل المزيد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل أبناء وبنات الوطن وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم, مستهدفةً الانتهاء من توقيع 35 شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بحلول عام 2020.