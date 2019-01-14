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مصرع شاب بحادث اصطدام مروري مروع بطريق صبيا -بيش

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مصرع شاب بحادث اصطدام مروري مروع بطريق صبيا -بيش

مصرع شاب بحادث اصطدام مروري مروع بطريق صبيا -بيش
http://almnatiq.net/?p=680171
المناطق - فضة عطيف

أدى حادث مروري مروع مساء اليوم الى مصرع شاب اثر اصطدام مركبته بنخلة والجزيرة الوسطية بطريق صبيا – بيش.

واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه السادسة وواحد وخمسون دقيقة من مساء اليوم، بلاغا عن حادث مروري على طريق صبيا – بيش بالقرب من تقاطع ابو السلع وعلى الفور تم توجيه فرقة اسعافيه الى موقع الحادث وعند وصولها وجدت شخصا قد فارق الحياة قبل وصول الفرقة الاسعافية نتيجة تعرضه لإصابات قاتله حيث تم نقل المتوفي عند طريق الفرقة الاسعافية وتسليم الجثمان ثلاجة الموتى في مستشفى صبيا العام .

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