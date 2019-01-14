الأمير سعود بن نايف: جائزة التطوع السعودية مبادرة مجتمعية رائدة في الشرقية

المناطق – فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأن جائزة التطوع السعودية تعد من ضمن المبادرات المجتمعية الرائدة على مستوى المنطقة الشرقية.

وأضاف أمير الشرقية خلال رعاية سموه -حفظه الله – مساء أمس الاثنين، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز لحفل جائزة التطوع السعودية، والذي نظمته جمعية العمل التطوعي، بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على مسرح إمارة المنطقة الشرقية: يطيب لي أن أكون معكم هذه الليلة في حفل تكريم الفائزين بجائزة العمل التطوعي لنشهد جميعا ثمرة جهود المتطوعين من رجال ونساء من كافة مناطق المملكة، فالتطوع قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الاجتماعية الراسخة.

وأردف سمو أمير الشرقية: اليوم يتشكّل العمل التطوعي أكثر نحو العمل المنظم والمؤسسي الذي يتماشى مع التنمية الشاملة لرؤية 2030، وهنا أوصي أبنائي وبناتي المتطوعين بأن يكون التطوع لديهم منهج حياة وسلوك يومي فالعائد عليه ليس للغير فقط وإنما يرجع بالنفع للذات وأي نفع. وثمن جهود جمعية العمل التطوعي متمثلة في أمانة جائزة التطوع السعودية على المبادرة التي تعرفنا من خلالها على الأعمال التطوعية الوطنية المتميزة، التي جسدها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، مؤكدا سموه أن قطاع التطوع بحاجة لمنظومة تحفيز وتقدير تساهم في نشر التطوع وتعزيز جودته.

وطالب سموه باستمرارية الجائزة مستقبلاً باعتبارها حافزاً للمعنيين بالمسؤولية الاجتماعية ، وخير دافع لتقديم المزيد من العطاء ، مبيناً سموه حرص حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله – على تقدير جميع العاملين في مجال التطوع خاصة أنه من الاعمال التي حث عليها الاسلام ودعا اليها الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .

وقدم سموه الشكر لابنائه وبناته المتطوعين والمتطوعات في جائزة التطوع السعودي لما قاموا به من جهود ملحوظة لإنجاح هذه الجائزة ، واصفاً إياهم بأنهم قدوة حسنة وخير مثال للعمل الاجتماعي .

واختتم سموه كلمته قائلا: أبارك لجميع الفائزين كما لا أنسى أن أشيد بكل مشارك أو مشاركة تقدم بعمل تطوعي لنيل هذه الجائزة ولم يحالفه الحظ في الفوز فالجميع في النهاية يستحقون الفوز ولهم منا الدعاء بالتوفيق، مثمنا جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرعاة والداعمين الذين ساهموا في نجاح جائزة التطوع السعودية.

وكرم سمو أمير الشرقية الفائزين بالجائزة ، والرعاة والداعمين والشركاء ، إضافة إلى تكريم سموه فريق عمل الجائزة “المتطوعين”.

وبدأ برنامج الحفل بعرض تعريفي عن الجائزة ، وكلمة للأمين العام للجائزة الدكتور محمد الأنصاري، والذي أوضح بأن الجائزة مرت بعدة مراحل في عدد من مناطق المملكة ، مبيناً عن اجمالي المبادرات المرشحة للمرحلة الاخيرة عددها تسعة من اصل 876 مبادرة ، في حين بلغ عدد المتقدمين من الافراد 2047 وترشح منهم للمرحلة الأخيرة 26 .

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن من مزايا مبادرة جائزة التطوع تشجيعها على نشر ثقافة التطوع والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة والمشاركة في تطوير التطوع وتحفيز المتطوعين ورواد العمل الإجتماعي .

وفاز ثلاثة أفراد في مجال الشخصيات الاجتماعية، وثلاثة أفراد في مجالات الشخصيات التطوعية (القدوات )، بينما فاز ستة أفراد في المجالات الشخصيات التطوعيه فرع (مبادرون) ، وثلاثة أفراد بمجال الشخصيات التطوعيه (فرع الابطال)،

كما فازت اربع عائلات بالجائزة في مجال الشخصيات التطوعية العائلية .

وهم الحاصلون على الجائزة في فروعها المختلفة سفير التطوع السعودي الأستاذ نواف علي آل زيد وسفيرة التطوع السعودية الأستاذة ريم محمد الغامدي ، الفرع التقديري الدكتور بهجت جنيد الأستاذ عبد العظيم الضامن ، أسرة المرحومة هالة المرواني ، فرع الرواد الدكتور فهد الخضيري ، المهندس أحمد الرماح ، الدكتورة هيفاء عثمان فدا والأستاذة عائشة الشبلي والأستاذة مريم الناحل .

وفي مجال التطوع العائلي عائلة المهيدب أحفاد خالد الدبل ، وعائلة سعد الدين وعائلة بن محفوظ ، وفرع القدوات المركز الأول الأستاذ سلمان البريدي ، المركز الثاني الأستاذ سطام الحافظ ، المركز الثالث الأستاذة أثير العمري.

فرع الأبطال المركز الأول الأستاذ بندر الدحيم ، المركز الثاني الأستاذة نهلة السحيمي ، المركز الثالث الأستاذ علي الدوسري.

اما فرع المبادرون متطوعين المركز الثاني عبدالله الظفيري ، المركز الثالث د.عبدالله البديوي ، فرع المبادرون متطوعات

المركز الثاني رغد السريحي ، المركز الثالث منال الشيخ .

وفي مجال الفرق التطوعية “الفرق التطوعية المختصة”المركز الأول فريق السلام للبحث والإنقاذ والمركز الثاني فريق أصدقاء القراءة والمركز الثالث فريق الشرقية للمشي

اما الفرق التطوعية العامة المركز الأول فريق أيادي مضية ، المركز الثاني فريق سواعد الحي ، المركز الثالث مركز فتيات طيبة.