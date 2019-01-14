دراسة: الشوكولاتة حل مثالي للسعال !

المناطق - وكالات

توصل باحثون من جامعة “هال” البريطانية في دراسة قاموا بها إلى أن الشوكولاتة تعد حلا مثاليا للأشخاص الذين يعانون من السعال.

وخضع للدراسة 163 شخصا تم توزيعهم على مجموعتين، حيث أعطيت المجموعة الأولى أدوية للسعال تحتوي على الكاكاو، في حين تناولت المجموعة الثانية أدوية السعال العادية.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الشراب المحتوي على الكاكاو أظهرت تحسنا بعد يومين من تناوله، في حين أن المجموعة الثانية احتاجت لوقت أطول.

وعلل الباحثون السبب بأن بنية الشوكولاتة اللزجة تحيط بالنهايات العصبية الملتهبة بالحنجرة، وتمنعها من التهيج، وتطيل من مدة فعالية الدواء، على الرغم من تأثيرها المثبط على النهايات العصبية.

وقال الباحثون إن على الأشخاص تناول الشوكولاتة ببطء وبطريقة الامتصاص لكي يحصلوا على الفائدة، كما أكدوا أن الشوكولا الساخنة لا تقدم أي فائدة علاجية.

ولا تعد هذه الدراسة أولى الدراسات في هذا المجال، حيث سبقتها دراسة قام بها علماء من جامعة إمبيريال كوليج أثبتوا خلالها أن تأثير الثيوبرومين، قلويد الكاكاو أفضل من الكواديين المستخدم في أدوية السعال.