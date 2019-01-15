تهديدات ترمب بتدمير تركيا تهوي بالليرة

المناطق - وكالات

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش من قرب 5.4540 يوم الجمعة بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية.

وهدد ترمب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة معدلة في ضوء التقويم قدرها 6.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، في مؤشر إضافي على أن الاقتصاد يتباطأ.