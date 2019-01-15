احدث الأخبار

حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي
أبرز المواد
 تهديدات ترمب بتدمير تركيا تهوي بالليرة
أبرز المواد
 دراسة: الشوكولاتة حل مثالي للسعال !
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف: جائزة التطوع السعودية مبادرة مجتمعية رائدة في الشرقية
المنطقة الشرقية
 مصرع شاب بحادث اصطدام مروري مروع بطريق صبيا -بيش
منطقة جازان
 مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقه مكة المكرمة يحصل على شهادة الجودة العالمية الآيزو (9001 : 2015)
منطقة مكة المكرمة
 النائب العام يوجِّه بالتحقق من صحة مقطع فتاة تشتكي من تعنيف والدها
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يهنئ مدير جوازات الشرقية بترقيته لرتبة لواء
المنطقة الشرقية
 بعد التهديد الأمريكي لتركيا.. أردوغان وترامب يبحثان “المنطقة الآمنة”
أبرز المواد
 القفل بالبصمة.. ميزة أمان جديدة لواتساب
أبرز المواد
 بالهدف القاتل.. البحرين تتأهل للدور 16 من بطولة كأس آسيا
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين التدريب التقني و هيئة الهلال الأحمر السعودي
محليات
حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي

حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي

أبرز المواد
تهديدات ترمب بتدمير تركيا تهوي بالليرة

تهديدات ترمب بتدمير تركيا تهوي بالليرة

أبرز المواد
دراسة: الشوكولاتة حل مثالي للسعال !

دراسة: الشوكولاتة حل مثالي للسعال !

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف: جائزة التطوع السعودية مبادرة مجتمعية رائدة في الشرقية

الأمير سعود بن نايف: جائزة التطوع السعودية مبادرة مجتمعية رائدة في الشرقية

المنطقة الشرقية

حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي

حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي
http://almnatiq.net/?p=680191
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية ، تمكنت ، بتوفيق الله ، اليوم ، من إنقاذ مواطنين إماراتيي الجنسية بعد تعلق مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي ، حيث ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) يوم أمس ، بلاغاً عن فقد الاتصال بمواطن إمارتي الجنسية يوم الأربعاء الموافق 1440/5/3هـ أثناء مروره بمنطقة تقع جنوب مركز شبيطة بالربع الخالي بحوالي (67) كم ، وتم على الفور تكليف دوريات حرس الحدود بقطاعي البطحاء وعردة بالبحث عن المفقود، بمشاركة من طيران الأمن ، وبتوفيق من الله وبتظافر الجهود تمكنت دوريات مركز قوة حقل الشيبة من العثور عليه يرافقه مواطن أماراتي آخر ، وهما مترجلين على أقدامهما .
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، أنه تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهما ، والاطمئنان على وضعهما الصحي ، ومساندتهما في تخليص مركبتهما من الرمال ومواصلة رحلتهما .

روابط ذات صلة

تهديدات ترمب بتدمير تركيا تهوي بالليرة

تهديدات ترمب بتدمير تركيا تهوي بالليرة
دراسة: الشوكولاتة حل مثالي للسعال !

دراسة: الشوكولاتة حل مثالي للسعال !
النائب العام يوجِّه بالتحقق من صحة مقطع فتاة تشتكي من تعنيف والدها

النائب العام يوجِّه بالتحقق من صحة مقطع فتاة تشتكي من تعنيف والدها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*