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الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية مهمة في كتاف

الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية مهمة في كتاف
http://almnatiq.net/?p=680197
المناطق - وكالات

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم سلسلة جبلية مهمة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني شنت اليوم، هجومًا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في سلسلة جبال “المليل”، تمكنت على إثره من تحرير السلسلة الجبلية بالكامل.
وأسفر الهجوم عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها, فيما أسرت قوات الجيش اليمني خلال الهجوم 6 من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قائد المجاميع في المنطقة المدعو يحيى محمد حسن الحمزي.

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