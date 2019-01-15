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بالفيديو… طعن عمدة بولندي خلال حفل خيري.. ووفاته متأثرا بالإصابة

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http://almnatiq.net/?p=680205
المناطق - وكالات

توفي عمدة مدينة غدانسك البولندية، باول آداموفيتش، اليوم (الاثنين)، متأثراً بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث طعن خلال حملة لجمع التبرعات على مستوى البلاد في وقت متأخر مساء الأحد.

ونقلت قناة TVN24 البولندية عن وزير الصحة البولندية لوكاش شوموفسكي، قوله إن آداموفيتش توفي في المستشفى نتيجة الإصابات التي تعرض لها، حيث أن “الأطباء لم يستطيعوا” إنقاذه.

وأعلن الادعاء العام في بولندا بدء التحقيقات ضد منفذ عملية الطعن بتهمة القتل.

وكانت وسائل إعلام بولندية نقلت عن شهود عيان، أن الهجوم تم تنفيذه انتقاماً لحكم بالسجن، إذ إن الجاني صاح ببراءته خلال اقتحامه موقع المناسبة الخيرية.

وأوضح مسؤولون أن المهاجم شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وله سجل إجرامي، واعتقله أفراد أمن قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا على «تويتر»، إن الأطباء تمكنوا من استعادة نبض عمدة غدانسك، لكنه أصيب بجروح بالغة في الهجوم، وإن حالته ما زالت حرجة.

وعرضت لقطات فيديو نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية لقطات للهجوم أمس.

 

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