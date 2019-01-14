أمانة عسير تغلق 17 مقهى مخالف بأبها

أمانة عسير تغلق 17 مقهى مخالف بأبها

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أمانة عسير تغلق 17 مقهى مخالف بأبها

أمانة عسير تغلق 17 مقهى مخالف بأبها
http://almnatiq.net/?p=680215
المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير مساء يوم أمس بإغلاق نحو 17 مقهى للشيشة بمدينة أبها ، بعد ضبطها من قبل فرق الرقابة الصحية ، خلال جولاتها الدورية الاعتيادية ، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية .

إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات الصحية و البيئية عليها ، كعدم التقيد بحصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تخولهم بالعمل في هذا النشاط ، و انتهاء التراخيص النظامية ، إلى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لما نصت عليه لائحة الرقابة الصحية ، بجانب عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين ، مع إتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير.

فيما تبين الأمانة بأنها قد قامت في وقت سابق بإعطاء مهلة مشروطة لتلك المقاهي المتداخلة في النطاق العمراني ، و وقتا كافيا لتحسين أوضاعها وتصحيح مخالفاتها ، بهدف تغيير مواقع نشاطها بعيداً عن التجمعات السكنية .

و تأتي هذه الجولات الرقابية وفق توجيهات أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي للوقوف على المقاهي المخالفة و إغلاقها ، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي ، و ذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة للمحافظة على البيئة ، و ما تشكله تلك المقاهي من تشويه للمظهر الحضاري لمدينة أبها ، و حفاظًا على راحة المواطنين و سلامتهم.

و إذ تؤكد أمانة منطقة عسير بأنها لن تتهاون بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المقاهي المخالفة في حال عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها ، وعدم التزامها أيضا بالقوانين والأنظمة المتبعة، مشددة على حرص أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها د . وليد الحميدي على سلامة المواطن والمقيم و أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين .

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