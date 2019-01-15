بفوزه على ولفرهامبتون.. سيتي يطارد ليفربول

قلص مانشستر سيتي الفارق إلى 4 نقاط عن ليفربول بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده الى 99 هدفا منذ مطلع الموسم الحالي في مختلف المسابقات علما بأنه لا يزال يحارب على أربع جهات هي إضافة الى الدوري المحلي، الكأسأن المحليتان ودوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول ابتعد مؤقتا في المركز الأول بفارق 7 نقاط إثر فوزه الصعب على مضيفه برايتون 1-صفر، ويملك المتصدر 57 نقطة مقابل 23 لسيتي.

وواصل المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس هوايته التهديفية في الآونة الاخيرة وسجل هدفين.

وكان جيزوس سجل رباعية في مرمى بورتون البيون في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 9-صفر في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة، وهدفا واحدا في مرمى روثرهام في مسابقة كأس إنجلترا (فاز فريقه 7-صفر).

ورفع جيزوس رصيده من الأهداف الى 12 في اخر 8 مباريات خاضها على ملعب الاتحاد في مختلف المسابقات هذا الموسم.