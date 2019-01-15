مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية تعلن عن برنامج تدريبي في روما لمدة سنتين

المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) عن فتح باب التسجيل في برنامج (منظمة الأغذية والزراعة للفنيين المبتدئين) المقام في (روما – إيطاليا) لحملة الشهادات الجامعية العليا (ماجستير أو دكتوراه) في مجال تخصص مرتبط بأعمال المنظمة.

ويستهدف برنامج الفنيين المبتدئين المرشحين ذوي المؤهلات الاستثنائية ممن لا تزيد أعمارهم عن 36 عامًا، حيث يقدم البرنامج فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة أثناء العمل بوظيفة في منظمة الأغذية والزراعة، وتخضع الوظيفة لفترة تجربة مدتها عام واحد.

ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. وتقوم المنظمة بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير ممارسات الزراعة وتحسين الغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع. يبلغ إجمالي عدد الدول الاعضاء 197 دولة، وتخدم جهود المنظمة 130 دولة حول العالم، وتؤمن المنظمة أنه بإمكان الجميع المساهمة في القضاء على الجوع حول العالم.

ومدة التدريب سنتين في مقر منظمة الأغذية والزراعة في (روما – إيطاليا) أو في المكاتب الإقليمية ودون الإقليمية أو مكاتب الاتصالات أو الجهات الممثلة.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط في موعد أقصاه الجمعة 1440/5/12هـ (الموافق 2019/01/18م).