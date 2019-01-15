انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

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انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=680237
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاضًا في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على اجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42/كم ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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