إي سي ميلان يشكر أهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال

إي سي ميلان يشكر أهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال

أبرز المواد
انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

أبرز المواد
مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية تعلن عن برنامج تدريبي في روما لمدة سنتين

مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية تعلن عن برنامج تدريبي في روما لمدة سنتين

أبرز المواد
ترامب: لم أعمل يوما لحساب روسيا

ترامب: لم أعمل يوما لحساب روسيا

أبرز المواد

إي سي ميلان يشكر أهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال

إي سي ميلان يشكر أهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال
http://almnatiq.net/?p=680239
المناطق_جدة

قدم نادي إي سي ميلان الإيطالي جزيل الشكر لأهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال.

ونشر حساب النادي بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا للاعبيه يرتدون أجزاء من الزي السعودي، مرفقين بها عبارات الشكر لأهالي جدة.

فيما ارتدى لاعبو فريق “إي سي ميلان” الإيطالي أجزاء من الزي السعودي (الشماغ – العقال)، مساء اليوم، داخل فندق بمدينة جدة. وأثارت صور التقطت لهم بالزي السعودي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخوض ميلان السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس مساء الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

روابط ذات صلة

انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

انخفاض درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة
مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية تعلن عن برنامج تدريبي في روما لمدة سنتين

مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية تعلن عن برنامج تدريبي في روما لمدة سنتين
ترامب: لم أعمل يوما لحساب روسيا

ترامب: لم أعمل يوما لحساب روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*