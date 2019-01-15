مسؤول خليجي: شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية 220 مليون دولار

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أعلن مسؤول خليجي، الاثنين، أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنحو 220 مليون دولار لترتفع القيمة إلى 2.5 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخيليجي وحتى نهاية 2018.

جاء ذلك في بيان صحفي أرودته وكالة أنباء الإمارات (وام) للرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخيجي المهندس أحمد الإبراهيم على هامش مشاركته في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل إحدى فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019.

وقال الإبراهيم إن الوفر شمل تكلفة بناء محطات توليد جديدة، ومن ثم تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها من خلال القيام بدورها الريادي لتأمين مصادر طاقة حيوية ولضمان أمن الطاقة لجميع دول المجلس والذي يعد أحد أهم وأبرز القضايا الحيوية على المستوى الدولي.

وأوضح أن الخطة المستقبلية للهيئة تركز على توفير مزيد من الخيارات فيما يتعلق بمصادر الطاقة وتحقيق الوفرة التي تغطي تلك الاحتياجات وضمان الحصول على طاقة مستمرة في جميع الظروف وبأنسب الأسعار.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في معرض القمة العمالية لطاقة المستقبل في أبو ظبي تتضمن عدة محاضرات تنقاش ثلاثة محاور رئيسية تمثل عمليات الربض الكهربائي وإدارة الأصول وتجارة الطاقة