محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

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محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني
http://almnatiq.net/?p=680246
المناطق - خميس مشيط
نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتعازي سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الواجب العريف محمد بن مسفر عايض الشهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي بحادث مروري في مهمة رسمية اثناء تأديته واجبه الوطني بمنطقة نجران.
وكان في رفقته مدير الشوون الأمنية بالمحافظة فهد ابو ملحة ومدير شرطة خيبر الجنوب.
وقال بن مشيط: أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدا يؤدي مهامة و واجباته تجاه وطننا الغالي، ونحن جميعا فداء لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء وكل من تسول له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم .
من جانبهم أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيدا، ونحن جميعا فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي…

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