«العمل» تعلن عن خطوة جديدة للتيسير على القطاع الخاص

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أبلغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعض منشآت القطاع الخاص بإلغاء شرط الاشتراك في العنوان الوطني (بريد واصل)، وفقا لـ«عكاظ».

وكان الاشتراك مخصصا سابقا للقطاعات الحكومية والخاصة، ويفعل آليا عند التسجيل في العنوان الوطني، ويهدف إلى مساعدة القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال عدد كبير من الرسائل في المقر نفسه؛ للحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب.

وبلغ سعر الاشتراك سابقا للشركات الرئيسية 1000 ريال، و300 ريال رسوم تسجيل للفروع، فيما وصل تسجيل المؤسسات إلى 500 ريال، وتقلصت الرسوم إلى 100 ريال لفروع المؤسسة.

وفي سياق آخر، ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص برفع بيانات المتدربين للموظفين السعوديين، ونتائج اختباراتهم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التدريب.

واشترطت ألا تقل مدة برنامج التدريب عن 16 ساعة تدريبية، مع التزام المنشأة بتزويد الوزارة بشهادة الاجتياز عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

واشترطت الوزارة على المنشآت أن تعمل بلائحة الوزارة المعتمدة، وفي حال رغبتها بتطبيق لائحة خاصة يلزم اعتمادها عن طريق مكتب محاماة معتمد من الوزارة.

وأطلقت الوزارة أخيرا الحملة التوعوية للتحديثات على نظام حماية الأجور، إذ أشارت إلى أن المنشآت بإمكانها الاستعلام عن نتيجة معالجة ملفات الأجور، وحالة الالتزام دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل، عبر أيقونة «نسبة الالتزام على صفحة برنامج حماية الأجور»؛ لتتمكن المنشأة من معرفة حالة الالتزام في البرنامج لآخر 6 أشهر.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي استحدث أخيرا لائحة نظام العمل وملحقاتها، التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأسبوع الجاري.