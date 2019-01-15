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أرقام صادمة.. «قياس» يكشف فجوة كبيرة بين اختباراته والمدراس الثانوية

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أرقام صادمة.. «قياس» يكشف فجوة كبيرة بين اختباراته والمدراس الثانوية

أرقام صادمة.. «قياس» يكشف فجوة كبيرة بين اختباراته والمدراس الثانوية
http://almnatiq.net/?p=680259
المناطق_الرياض

أوضح تقریر رسمي للمركز الوطني «قیاس» أن هناك فجوة كبیرة ً جدا بین الاختبارات التحصیلیة التي یجریھا المركز والاختبارات في الثانویة العامة، حیث وصلت الفجوة في بعض المدارس إلى 56%.

وأشارت مصادر إلى ازدیاد الفجوة بین الاختبارات في المراحل الثانویة والتحصیلي بشكل یفوق الأعوام السابقة بالرغم من إطلاق وزارة التعلیم قبل 6 سنوات خطة لردم الفجوة إلا أن وقوع 87 % من مدارس البنین في ھوة الفجوة أكد تزایدھا بالرغم من الإجراءات التي اتخذتھا الوزارة، ولم تنفذ بالشكل المطلوب في المیدان التربوي.

وسجلت مدارس البنین فجوة كبیرة مقارنة مع مدارس البنات، حیث وصل عدد مدارس البنین التي فجوتھا ما بین 31 % الى 56%؛ 1706 مدارس من 1945 مدرسة بنسبة وصلت إلى 87 % وھو ما یعني أن 13 % من المدارس فجوتھا ما بین 12 % إلى 30 % بمعدل 239 مدرسة. أما مدارس البنات فقد سجلت 53 % من المدارس فجوة، حیث كانت نسبة الفجوة فوق 31 % وصولاً إلى 50 % بمعدل 1047 مدرسة كانت في نفس الفجوة.

وتعتبر ھذه الإحصائیات صادمة، سواء للمجتمع التربوي أو المجتمع بشكل عام، باعتبار أن ذلك یؤكد وجود ضعف في العملیة التربویة داخل الفصول، مما انعكس بالسلب على الطلاب والطالبات وتراجعت مستویاتھم بھذا الشكل. حسب “المدينة”

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