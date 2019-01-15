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تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك

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تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك

تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك
http://almnatiq.net/?p=680261
المناطق_وكالات

مدّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فترة انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك حتى شهر سبتمبر المقبل بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين.

وأفاد متحدث باسم البنتاغون أمس في بيان أن وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على طلب تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي حتى 30 سبتمبر 2019″، مضيفًا أن الدعم الذي توفره وزارة الدفاع على الحدود الجنوبية الغربية سيتحوّل من تعزيزٍ لنقاط الدخول، إلى المراقبة المتنقلة وعمليات الكشف، فضلا عن وضع أسلاك شائكة بين نقاط العبور، وتوفير الدعم الجوّي.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة انتشار 4500 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في منتصف ديسمبر، غير أن وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاغون تمديد هذا الانتشار حتى 31 يناير نظرًا إلى التهديد المستمر على الحدود.

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