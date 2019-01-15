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«التعليم» تدرب مفتشي ومشرفي المتابعة على التعامل مع القضايا

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«التعليم» تدرب مفتشي ومشرفي المتابعة على التعامل مع القضايا

«التعليم» تدرب مفتشي ومشرفي المتابعة على التعامل مع القضايا
http://almnatiq.net/?p=680271
المناطق_الرياض

قامت وزارة التعليم بتدريب مشرفي ومفتشي المتابعة على التعامل مع القضايا. وفي هذا الاطار أقامت الإدارة العامة للمتابعة بوزارة التعليم برنامج تدريبي حول مهارات التعامل مع القضايا بحضور 76 من مفتشين ومشرفي ومشرفات الإدارة العامة للمتابعة.

وبحسب التفاصيل  فإن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير العمل وتجويده بما يحقق مبدأ العدل والمساواة والشفافية والحد من وقوع المخالفات، وأن يكتسب المتدربين العديد من المهارات التي تخدم العمل بما يحقق المصلحة العامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأوضح مدير الإدارة العامة للمتابعة الأستاذ فايز بن منصور العنزي أن البرنامج يخدم العمل وينعكس أثره على الميدان، مشيراً إلى أنه يحتوي على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهمة، وعلى مهارات التحقيق الإداري ومهارات إعداد التقارير والتعرف على أركان القرار الإداري .

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