“العمل” تكشف حقيقة إجبار الشركات الخاصة على وضع حد أدنى لرواتب الموظفين لا يقل عن 5000 ريال!

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله، بشأن إجبار الشركات الخاصة على وضع حد أدنى لرواتب المواطنين أو الوافدين، مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات.

وجاء ذلك في رد من الوزارة على تساؤل مواطن عبر موقع التدوينات القصيرة ”تويتر” قال فيه: ”هل سنة 2019 أجبرتم الشركات الخاصة على أن يكون راتب الموظف السعودي لا يقل عن 5000”.

وقالت وزارة العمل عبر حساب خدمة العملاء: “عزيزي العميل: لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص سواء للوافدين أو السعوديين”.