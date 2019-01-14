محافظ  املج يدشن مبادرة “يسروا عفتي”

المناطق_فايز السميري

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك التي تحث على دعم وتشجيع المبادرات التي تخفف أعباء وتكاليف الزواج على المجتمع دشن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس مبادرة “يسروا عفتي” التي تبنتها لجنة التنمية الاجتماعية بمقترح من بعض قيادات وقدوات المجتمع بحضور عميد الكلية الجامعية الدكتور سمير نوح ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني ومدير مكتب التعليم هاشم الشريف ومدير مرور املج الملازم اول محمد بن سليمان الحبيشي وعدد من مشائخ القبائل والدعاة وائمة المساجد واعيان المحافظة وعدد من الاهالي في قاعة النخيل باملج.

وبدأ حفل تدشين المبادرة بالسلام الملكي والقرآن الكريم وكلمة اللجنة قدمها مساعد غيث الحبيشي رئيس الجنة الاجتماعية وعرض تعريفي عن مبادرة “يسروا عفتي” التي تهدف الى تبسيط الزواج واقتصار الولائم المتعددة في ليلة واحدة وتقليص التكاليف وعدد من البنود التي أعدت في وثيقة موحدة ، ثم كلمة فريق المبادرة قدمها الأستاذ الدكتور سالم بن قليل الحمدي حث فيها على الزواج المبكر مؤكداً أن عجز الشاب على تحصيل مؤنة الزواج خطر يهدد أخلاق المجتمع مستثنياً من ذلك الشاب الغير قادر على الاستجابة لنداء الغريزة لضعف جسدي ، لافتنا الى ان اغلب طقوس ومراسم الزواج التي ألزم أفراد المجتمع بها نفسه لا ضرورة لها بل هي عادات اكتسبها المجتمع واصبح مقيداً بعقبة (ماذا تريد ان يقول الناس عنا ) ما يجعلها ترهق كاهل الشاب وتحول بينه وبين إكمال دينه ، وحمل ابا العريس وذويه المسئولية في تجاوز تلك التكاليف المرهقة وقال ان العريس مشغول باله باغلال الدين الذي يتحمله ليقطع ألسنة الناس واما العروسة فلاتفكر في كيفية الزواج بقدر مايهما فارس أحلامها ولكن من يقنع امها وخالتها وبقية النسوة مايحول المناسبة من زواج الى ميدان للمفاخرة وسباق للبذخ والمظاهر البراقة ماجعل تلك العبارة لها سطوة على النفوس.

واختتم بقوله المطلوب رد الأمور الى طبيعتها وتحويل تلك العبارة من (ماذا تريد ان يقول الناس عنا ) الى (ماذا يرضي الله عنا ) فانه برضاه يرضى الجميع وتحل السعادة والبركة وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (اعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة” ، وكان للشعر حضور بدأ بقصيدة فصحى للدكتور مبارك الحبيشي وقصائد نبطية من ناصر عليثه وفواز الحبيشي ورجاء الجهني ، ومشهد تمثيلي ثم نشيد بعنوان “الزواج ستر ومحبة” وحوار مفتوح .

من جهته اكد محافظ املج ان تطبيق هذه المبادرة تستلزم تظافر الجهود وتبنيها من قبل المشائخ والأعيان وقادة المجتمع المؤثرين ولنا قدوة في دعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك حينما زف 160 عريس في حفل زواج جماعي والذي نتمنى تطبيقه في املج مع هذه المبادرة وأيضا عدم تأخير موعد وجبة العشاء الى ساعات متأخرة من الليل فمن يبدأ بهذه المبادر سيسن سنة حسنه تخفف على الشباب تكاليف زواجهم وله أجرها ما عُمل بها خلال الاجيال القادمة.