أمانة القصيم وجامعة الملك فيصل تبحثان أحدث السبل في مكافحة آفات الصحة العامة

عقدت أمانة منطقة القصيم لقاء علمي مع فريق متخصص من جامعة الملك فيصل ، وذلك بتوجيه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية في أعمال القضاء على آفات الصحة العامة ، واستعرض اللقاء المنعقد صباح أمس الأثنين بمكتب وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالعزيز بن محمد المهوس أحدث تجارب مراكز الأبحاث بالجامعة في استخدام الاسماك لمكافحة يرقات البعوض فيما يعرف بالمكافحة الحيوية ، وتضمن اللقاء عرض مرئي للمسطحات المائية ، ومن ثم الانتقال إلى الميدان ومعاينة عدد من المسطحات من قبل الفريق المشترك بين أمانة القصيم وجامعة الملك فيصل وأخذ عينات من تلك المياه لمعرفة مدى ملائماتها للأسماك وكذلك تقديم مقترحات وحلول للتخلص من آفات الصحة العامة. وتضمنت الجولات الميدانية زيارة مدينة الأنعام ومدينة التمور ومختبر سلامة الاغذية بمدينة بريدة.

يأتي هذا اللقاء تمهيداً لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجهتين لتقديم كل الحلول الممكنة والمتعلقة بالصحة العامة.