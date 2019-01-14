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إنجاز 85% من نفق طريق الملك عبدالعزيز بنجران

إنجاز 85% من نفق طريق الملك عبدالعزيز بنجران
http://almnatiq.net/?p=680282
المناطق_نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 85% من أعمال مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز المتقاطع مع شارع أبوبكر الصديق

وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان أن المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية وسط المدينة، حيث إن طريق الملك عبدالعزيز يعد الشريان الرئيسي الذي يربط غرب نجران بشرقها، والذي تسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع حفاظا على سلامة السكان ومستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

من جانبه أفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب ان نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 85%  حيث تم الانتهاء من صب جميع بلاطات الدك اسلاب  ، ويجري العمل حاليا على صب بلاطات الاقتراب في الجهة الشمالية ؛ كما تم صب وعزل غرفة المضخات والتحكم وتركيب خط الطرد لتصريف مياه الامطار ، وجاري تنفيذ خطوط تصريف مياه الامطار الخط الرئيسي داخل النفق قطر 500م وخطي الخدمة 400 م

وأشار بن نصيب أن طول النفق يبلغ 843 م وعرضه 40 م وبارتفاع 6.5 م في كلا الاتجاهين، ويتكون كل اتجاه من حارتين بعرض 17.42 م وجزيرة وسطية بعرض 62 سم ، بالإضافة إلى طريقي خدمة جانبيين بمساحة عرض لكل طريق 9.35 م في كل اتجاه مع مواقف جانبية تخدم المباني والمحلات التجارية.

وأضاف أن المشروع يشتمل كذلك على أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة والاسفلت والأرصفة.

 

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