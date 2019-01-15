وزير الاتصالات الإيراني يعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء

المناطق-الرياض

أعلن وزير الاتصالات الإيراني “محمد جواد آذري جهرمي” اليوم الثلاثاء فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن الوزير القول إن “المرحلة الثالثة من عملية إطلاق القمر الاصطناعي “بيام” لم تتكلل بالنجاح.

وغرد آذري جهرمي على موقع “تويتر”: “الصاروخ الحامل للقمر تخطى مرحلتين بنجاح، لكنه لم يصل إلى السرعة اللازمة في المرحلة الثالثة، ومن ثم لم يستقر في المدار”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس عزم طهران إطلاق قمرين اصطناعيين، وأن القمر “بيام” سيستقر على مدار 600 كلم من سطح الأرض، ليكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران.