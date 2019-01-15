“تكافل” تودع 2.1 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف

الجوف_محمد الحسن

أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين أكثر من 2.1 مليون ريال في حسابات مدارس البنين والبنات من مدارس منطقة الجوف المستفيدة من برنامج “تكافل”.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” عبدالله بن صالح الملحق أن عدد الطلاب المشمولين 4264 طالباً وطالبة، مبيناً أن المبلغ الذي تم إيداعه هو للطلاب المشمولين في برنامج “تكافل” للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1439-1440هـ .