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تعاوني غرب الدمام يشارك بملتقى المكاتب التعاونية الأول

تعاوني غرب الدمام يشارك بملتقى المكاتب التعاونية الأول

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الأردن يستضيف اجتماعات الشرعية اليمنية والحوثي لمناقشة تبادل الأسرى والمعتقلين

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محافظ  املج يدشن مبادرة “يسروا عفتي”

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علماء أفريقيا : السعوية هي مرجعية المسلمين.. ونثمن جهودها في خدمة الإسلام والإنسانية

علماء أفريقيا : السعوية هي مرجعية المسلمين.. ونثمن جهودها في خدمة الإسلام والإنسانية

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تعاوني غرب الدمام يشارك بملتقى المكاتب التعاونية الأول

تعاوني غرب الدمام يشارك بملتقى المكاتب التعاونية الأول
http://almnatiq.net/?p=680299
المناطق_الدمام

شارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ” نور ” ، في ملتقى المكاتب التعاونية الأول بالمملكة تحت عنوان “تحصين وتطوير”, الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مؤخراً بالرياض بمشاركة 406 مكتبًا تعاونيًا.
وأوضح مدير المكتب محمد الصافي أن المكتب شارك في ورش العمل التي قدمها الملتقى, إضافة إلى حلقة النقاش التي طرحت فيها أوراق عمل عن واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030, ومحاربة الجماعات الإرهابية.
يذكر أن الملتقى يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تشرف عليها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة.

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