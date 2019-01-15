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علماء أفريقيا : السعوية هي مرجعية المسلمين.. ونثمن جهودها في خدمة الإسلام والإنسانية

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علماء أفريقيا : السعوية هي مرجعية المسلمين.. ونثمن جهودها في خدمة الإسلام والإنسانية

علماء أفريقيا : السعوية هي مرجعية المسلمين.. ونثمن جهودها في خدمة الإسلام والإنسانية
http://almnatiq.net/?p=680301
المناطق - الرياض

قام معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ضمن زيارته لجمهورية القمر المتحدة، بافتتاح عددٍ من المراكز الصحية التابعة للرابطة، حيث وقف على خدماتها ومنها قسم أشعة القلب وقسم الأسرة وقسم المختبر، كما استمع لشرح مفصل عن الأعمال الإضافية.
بعدها زار معالي الدكتور العيسى، مشروع معهد سعد بن معاذ الجديد التابع للرابطة، حيث اطلع على آخر أعمال البناء فيه، والتقى خلال زيارته بعدد من علماء المنطقة وهو الثلة العلمية من العموم الأفريقي التي ستقوم بالتدريس في المعهد بإذن الله تعالى وفق المنهج الإسلامي الوسطي الذي أشع على الجميع بالهداية ومحبة الخير انطلاقاً من رسالة الإسلام الإنسانية التي ألقت بظلال نفعها على المسلمين وغير المسلمين، وبما أن الشعب القمري مسلم 100 % فإنه مع ذلك يتواصل بمد جسور المحبة والتعاون والتبادل الإنساني مع الجميع.
وقد عبر العلماء عن تقديرهم لهذا الحضور الإسلامي والإنساني الكبير في بعده الحضاري لرابطة العالم الإسلامي، مؤكدين مجدداً أن المملكة العربية السعودية هي المرجعية الروحية والعلمية للمسلمين، ومثمنين جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
ثم تفقد معاليه أعمال مشروع جامع سعد ثابت يعقوب في قرية بهاني بجمهورية القمر المتحدة.
من جهة ثانية، وقف معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على عدد من المشروعات التنموية والإنسانية في منطقة ويشلي بالقمر المتحدة، حيث سلم عدداً من الأرامل والأيتام منازلهم الجديدة، التي تكفلت الرابطة بإنشائها، كما باشر توزيع عدد من السلال الغذائية للمحتاجين في المنطقة.

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