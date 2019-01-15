الأردن يستضيف اجتماعات الشرعية اليمنية والحوثي لمناقشة تبادل الأسرى والمعتقلين

المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، الموافقة على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، لاستضافة العاصمة عمّان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي ، وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة والتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمده.