بمركزي بريدة .. استئصال غدة متضخمة ينهي معاناة 20 عاماً من الألم

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نجح بفضل الله أطباء الجراحة العامة بمستشفى بريدة المركزي، من إنهاء معاناة سيدة سعودية ( 50عاماً )‘ تشكو من تضخم كبير وألم شديد في الغدة الدرقية، بدأت المعاناة معها قبل عشرين عاما، واخذاً التضخم في الازدياد في الحجم إلى إن بلغ حجم الغدة 30سم في x 20سم مسبباً لها صعوبة شديدة في التنفس والبلع، نتيجة الضغط على القصبة الهوائية والحنجرة.

وبعد حضور المريضة لعيادة الجراحة العامة تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة فقرر الأطباء بقيادة استشاري الجراحة العامة د. عبد الناصر شاهين ضرورة تنويم المريضة وإجراء عملية جراحية لها لاستئصال الغدة الدرقية نتيجة الضغط الكبير على القصبة الهوائية والحنجرة وتحرير عمليتي التنفس والبلع من ضغط الورم.

وبعد إجراء العملية الجراحية تكللت بالنجاح واستطاعت المريض التنفس والبلع بصورة طبيعية، وتخليصها من معاناة استمرت معها 20 عاماً، وغادرة المستشفى بعد تماثلها للشفاء وتحسن حالتها الصحية.