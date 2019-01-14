لجنة الآبار المكشوفة ببلجرشي تقف على عدد من الآبار التي تشكّل خطرا على الأهالي

المناطق-الباحة

وجه محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم لجنة الآبار المكشوفة بالشخوص على عدد من الآبار الغير محصنة والتي تشكّل خطرا على الأهالي .

واوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بلجرشي المهندس محمد حوته أن لجنة الآبار المكشوفة والمشكلة من عدة جهات حكومية شخصت على بئرين مكشوفة وغير مستفاد منها باحدى الاودية القريبة من السكان وتم اتخاذ اللازم بشأنها .

لافتا ان اللجنة تحرص على سرعة التعامل الجاد لدرء مخاطر الآبارالمهجورة والمهملة والحد من خطورة الوقوع فيها لا قدر الله ومخاطبة أصحاب تلك الآبار بضرورة تحصينها او ردمها بشكل عاجل وفقا لاشتراطات السلامة اللازمة.

منوها بدعم ومتابعة محافظ بلجرشي بتسهيل مهام اللجنة لكي تقوم بكافة أعمالها ومهامها بسرعة التعامل الجاد مع الآبار المكشوفة والمهجورة والمهملة اضافة الى تعاون وحرص الجهات ذات العلاقة والمشاركة بأعمال اللجنة