أمير القصيم يوجه الجهات المعنية بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحتطاب الجائر

المناطق / بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عموم محافظات ومراكز المنطقة ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم ، والشرطة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة ، باعتماد تطبيق ما ورد في نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29/10/1425هـ ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحد من التجاوزات التي تحدث من قبل البعض بشأن قطع الأشجار والاحتطاب الجائر ، على غرار مانشر في بعض وسائل الإعلام عن قيام مجموعة بالاحتطاب بمحجوز المستوي بمحافظة الشماسية ، ومراقبة المناطق البرية المحظور الرعي فيها والاحتطاب ، وتطبيق العقوبات ضد من يخالف التعليمات والأنظمة.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة التصحر ، والمحافظة على أراضي المراعي والغابات ، وتنميتها ومنع الرعي الجائر والاحتطاب فيها ، الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي من الأشجار والنباتات البرية ، التي تتسبب بأضرار كثيرة منها زيادة التلوث ، والتأثير في السياحة البيئية ، وفقدان الحياة البرية ، لافتاً الانتباه إلى أهمية تفعيل الدور المناط بوسائل الإعلام المختلفة في إظهار أهميّة الشجرة والبيئة بشكل عام للحفاظ عليها ، والحد من الأضرار السلبية الناتجة عن التصرفات الخاطئة من قبل بعض المواطنين .

وأكد سموه الأهمية البالغة في الحفاظ على البيئة وتنميتها والإبقاء على مكوّنات الحياة البيئية ، حيث لوحظ مؤخراً انتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر والتي شكّلت إحدى الظواهر السلبية التي يجب التخلّص منها ، داعياً سموه إلى سرعة تفاعل الجهات المسؤولة مع هذه التجاوزات ، ومنع أي مخالفات تحدث من أي فردٍ كان إتباعاً للأنظمة والتعليمات.