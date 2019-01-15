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ضبط قرابة 11 ألف مادة تبغ بمنافذ البيع بالرس
http://almnatiq.net/?p=680336
المناطق / بريدة

خلصت جولة ميدانية نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم بمحافظة الرس إلى ضبط 10907 مادة تبغ ، وذلك في عدد من منافذ البيع والمتاجر بالمحافظة .
وذكرت صحة القصيم بأن الجولات الميدانية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى ضبط المخالفات لنظام مكافحة التبغ ، وعدم بيعه في عبوات مغلفة تحتوي على العدد او الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولا يباع لمن أعمارهم تقل عن 18 عاماً ، وعدم تخفيض سعره او تقديمه على شكل عينات او هدايا .
وبينت صحة القصيم بأن الجولة الميدانية لأعضاء اللجنة بمحافظة الرس أسهمت في ضبط 10302 مادة تنباك أقل من 500 جرام ، و 513 عبوة دخان أقل من 20 سيجارة ، و 72 مادة مثبت للتبغ ، و 20 جرام معسل مجهول المصدر ، فيما تم إيقاع التعهدات على متجرين لبيع التبغ .

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