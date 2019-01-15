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ورشة عمل ببلدية رجال ألمع لمناقشة خطة تحسين المشهد الحضاري

ورشة عمل ببلدية رجال ألمع لمناقشة خطة تحسين المشهد الحضاري
http://almnatiq.net/?p=680344
المناطق - رجال ألمع

انطلاقاً من توجيهات سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، عُقدت ببلدية محافظة رجال ألمع ورشة عمل لمناقشة ما يخص خطة تحسين المشهد الحضاري بالأمانة والبلديات بمنطقة عسير إضافة لمناقشة تطوير خدمات البلدية والإرتقاء بالجانب الإستثماري بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس البلدية الأستاذ سعيد بن علي حافظ ورؤساء الأقسام وعدد من المهتمين بجانب تطوير المحافظة وذلك لجمع الأفكار والإقتراحات فيما يخص محاور الورشة ، والتي تأتي امتداداً لورشة العمل الخاصة بخطة تحسين المشهد الحضاري بالأمانة والبلديات بمنطقة عسير، والتي أقيمت بالأمانة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

كما ناقشت الورشة سبُل الإرتقاء بالتراث العمراني وطرق التأهيل والتطوير في هذا الجانب،إضافة لمناقشة لتأهيل النسق العمراني وإمكانيات عمله وتطبيقه بما يرتقي بالمحافظة .

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