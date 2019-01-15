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“كتاب القصيم” ينقل “أدب الطفل” من المهانة إلى الواجهة الثقافية

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منصة التوقيع بمعرض الكتاب الثاني بالقصيم تكتظ بالمؤلفين

منصة التوقيع بمعرض الكتاب الثاني بالقصيم تكتظ بالمؤلفين

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منصة التوقيع بمعرض الكتاب الثاني بالقصيم تكتظ بالمؤلفين

منصة التوقيع بمعرض الكتاب الثاني بالقصيم تكتظ بالمؤلفين
http://almnatiq.net/?p=680350
المناطق / بريدة

حظي معرض الكتاب الثاني بالقصيم ، المقامه فعالياته بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة ، باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة ، وبمتابعة حثيثه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، دعماً للحراك الثقافي والحضاري في المنطقة على كافة الأصعده ، واهتماماً بالكتاب و العلم والعلماء في كافة مجالات المعرفة ، حتى بات معرض القصيم للكتاب ، يجسد الصورة الثقافية المشرقة والمشهد الحضاري الثقافي إقليمياً وعالمياً .

كما يحظى المؤلفون والمؤلفات باهتمام بالغ من قبل الجهات المنظمة للمعرض، وتخصيصها منصه لتوقيع الكاتب لمؤلفه، و مناقشة الكتاب (المُحتفى به)، واطلاع زوار المعرض على الكتاب المؤلف ومناقشة المؤلف عن محاوره وحيثياته وأبعاده ، والتعرف على اصدارات المؤلف الجديدة ، حيث تعد منصة توقيع الكُتب المؤلفه جزء من حيوية ثقافية، و حق من حقوق المؤلف لعرضه للقراء وتسليط الضوء عليه والتي تعد وسيلة من وسائل لفت النظر للكتب الجديده .

حيث وقع عدد من الكتاب والكاتبات بمعرض الكتاب الثاني بالقصيم ، مؤلفاتهم المتنوعة على منصات التوقيع ، وسط حضور كبير من المهتمين ، اذ وقع صالح بن عبدالله المسلم كتابه ( في فمي ماء ) ، والذي تناول عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية والمعرفية ، و وقع الدكتور أحمد بن أسامة الشويخ كتابه (مرضت بلامرض ) .

كما ستوقع نهى الطويان ، غداً الثلاثاء ، كتابها بعنوان ( لايكفي أن تكون على قيد الحياة ) ، وريوف الفيصل كتابها ( حلم المدينة .. نصوص شعرية) والدكتور ابراهيم الحميدان ، على كتابه ( التعليم في عصر المعرفة ) ، بينما سيوقع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العرابي ، كتابه ( عبدالله السليمان الحمدان .. سيرة وتاريخ ) وحسن أحمد الزهراني ، كتابه ( قوانين الثراء الشخصي ) .

يذكر أن القائمون على المعرض ، حريصون أن تخرج هذه التظاهرة الثقافة بصوره مثاليه للمؤلف والناشر والقارئ والمهتمين على الأصعده كافة ، كما أن المعرض يحظى بمشاركة 200 دار نشر ، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والاجتماعية .

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