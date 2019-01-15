مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة

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قام مدير جوازات منطقة نجران اللواء د. سليمان بن صالح السليمان بجولة تفقدية لجوازات منفذ الوديعة، وكان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني. حيث اطلع اللواء السليمان على سير العمل في إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة وصالات القادمين لأداء فرضة العمرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمنفذ، وإطمأن على ماتقدمه جوازات المنفذ لعابري المنفذ من الأخوة الأشقاء اليمنيين وغيرهم من خدمات تضمن الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات الدخول والخروج .

وخلال الجولة التقى اللواء السليمان بمدير عام جمرك منفذ الوديعة الأستاذ أحمد خلف المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات والجمارك، لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمنفذ. وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين من الأخوة الأشقاء اليمنيين وغيرهم.

وفي نهاية الجولة حث اللواء السليمان جميع العاملين بجوازات المنفذ على توخي الحرص في إجراءات القادمين والمغادرين عبر المنفذ مع توخي الدقة في العمل.