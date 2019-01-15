عواصف رملية قوية وموجة برد واسعة وثلوج متوقعة على مناطق الشمال نهاية الأسبوع

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من المنتظر أن تعصف بمنطقة الجزيرة العربية كافة اضطرابات جوية توصف بالمؤثرة على الحياة العامة، تتمثل باندفاع موجات وعواصف رملية بداية ونهاية الاسبوع الحالي، فيما تهطل زخات رعدية على غرب وشمال وشمال شرق المملكة، وللثلوج حصتها كذلك على طريف والقريات ومرتفعات تبوك الشمالية فجر الخميس.

وبالنظر الى الخرائط الجوية، فيتوقع ان يندفع منخفض جوي عميق الى شرق المتوسط، يترافق مع كتلة هوائية باردة تعمل على نشوء موجة كثيفة من الغبار في مصر يوم الأحد، تتحرك شرقا (خلال الأحد والاثنين) لتطال غرب وشمال وشمال شرق المملكة، تكون على شكل أمطار طينية على سواحل البحر الأحمر.

ولعل الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019، اذ يتوقع أن تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال الجزرة العربية كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ وشديدة البرودة، تهوي معها درجات الحرارة السطحية الى ما دون الصفر المئوي على رقعة جغرافية كبيرة تشمل أجزاء من الجوف وغرب الحدود الشمالية ومرتفعات شمال تبوك، كما تكون الفرص واردة لتساقط زخات من الثلوج في تلك المناطق ليل الأربعاء وصباح الخميس بمشيئة الله.

وينتج عن الفرق الشاسع بدرجات الحرارة بين شمال وجنوب الجزيرة العربية، اندفاع رياح قوية من الشمال نحو وسط وشرق الجزيرة العربية كافة، بحيث تتشكل موجة كثيفة من الغبار قد تتطور الى عاصفة رملية تشمل نطاقات واسعة من المنطقة الشمالية وشرق المنطقة الوسطى بما فيها ذلك العاصمة الرياض، وتشمل الكويت والبحرين وربما بحدة أقل قطر والامارات، فيما تنشط رياح الصبا على سواحل البحر الأحمر الممتدة من جدة حتى الوجه، وتترافق هذه الرياح بالغبار الكثيف أحياناً مع ساعات صباح الجمعة الموافق 18 يناير 2019.

ويستعرض التقرير أبرز الظواهر الجوية الهامة والمتوقعة خلال هذا الأسبوع بالتفصيل؛

أولا: توقعات الغبار؛

تتأثر المنطقة بعدة حالات غبارية هذا الاسبوع، تبدأ الأولى يوم الأحد موجة غبار كثيفة قادمة عبر مصر وتؤثر على مناطق واسعة من غرب وشمال المملكة، وفي ذات السياق، يتشكل منخفض جوي سطحي شمال شرق المملكة من يوم الاثنين الموافق 14 يناير 2019، يجلب اتربة مثارة خاصة على الشرقية والكويت وتكون حدة الغبار خفيفة الى متوسطة الكثافة.

أما الثانية والأقوى؛ فيتوقع ان تتشكل موجة غبارية يوم الأربعاء على المنطقة الشمالية، تتطور وتتسع رقعة تأثيرها صباح ونهار الخميس وتتطور لدرجة العاصفة الرملية، اذ من المتوقع أن تطال أغلب مناطق شمال ووسط وشرق المملكة إضافة الى الكويت والبحرين وقطر، ومن المتوقع أن تشمل العاصمة الرياض بشكل مباشر صباح الخميس. وتشير التوقعات الى امتدادها الى قطر والامارات والربع الخالي ونجران تدريجياً مساء الخميس ويوم الجمعة.

وتترافق هذه الظروف الجوية المتطرفة (العاصفة الرملية) بانعدام تام وكلي على الرؤية الافقية مما تؤثر سلباً وتعيق حركة الملاحة البرية والجوية وحتى البحرية في المنطقة الشرقية ومدينة جدة، إضافة الى التأثير السلبي والضار على مرضى الجهاز التنفسي جنبا الى جنب مع صغار وكبار السن.

ومع ساعات صباح الجمعة، وبفعل سيطرة مرتفع جوي قوي جدا بقيم ضغط سطحي تصل الى 1028-1030 مليبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وسط وشمال الجزيرة العربية وسط موجة من الانجماد والصقيع من شمال المملكة وحتى شمال الرياض، مما يزيد من الفارق الحراري بين اليابسة وحرارة سطح البحر الأحمر، فتنشط رياح الصبا صباحاً على سواحل جدة حتى الوجه، وتؤدي الى إثارة الاتربة والرمال بشكل كثيف.

ثانياً: توقعات الأمطار؛

وبدأت أولى الاضطرابات الجوية تحديداً من ليل السبت الماضي الموفق 12 يناير 2019، فيتوقع أن يتشكل نطاق ممطر وسحب ركامية على إثر اندفاع كتلة هوائية أكثر برودة من الشمال، فتنشأ حالة من عدم الاستقرار وتشمل الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

و أنتقل النطاق الممطر الرعدي يوم الأحد نحو الجنوب والشرق ليشمل مناطق أوسع مثل سواحل تبوك (خاصة الجنوبية منها) والمدينة المنورة إضافة الى حائل وحفر الباطن.

أما يوم أمس الاثنين، وصلت زخات الامطار الرعدية لسواحل مدينة جدة، إضافة الى مكة وأجزاء من المدينة المنورة وحائل وحفر الباطن، وتكون شدتها بين خفيفة الى متوسطة الشدة.

وتنحسر فرص الأمطار يوم الثلاثاء عن أغلب المناطق عدا سواحل الشرقية ومناطق محدودة من حائل، وتكون امطارها خفيفة متفرقة.