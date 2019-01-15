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مقياس للموهبة والإبداع في ( 95 ) مقرًّا في المملكة للتعرف على الموهوبين والمبدعين

مقياس للموهبة والإبداع في ( 95 ) مقرًّا في المملكة للتعرف على الموهوبين والمبدعين
http://almnatiq.net/?p=680374
المناطق - الرياض

أنهى المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب جميع الترتيبات اللازمة لعقد مقياس الموهبة والإبداع الذي سيكون يومي الجمعة والسبت 12 و13 جمادى الأولى 1440هـ، في ( 47 ) مقرًّا للطلاب و ( 48 ) للطالبات موزعة على مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس، الأستاذ إبراهيم الرشيد أن (مقياس الموهبة والإبداع) الذي يُقدمه مركز “قياس” بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، متاح للطلاب والطالبات في التعليم العام بجميع مناطق المملكة في الصفين (الثالث والسادس الابتدائي) والصف (الثالث المتوسط)، وهم من اعتمد ترشيحهم من المدرسة، أو عبر التقديم الذاتي أو التسجيل من قبل ولي الأمر.

وأضاف أن المقياس يهدف إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية واللغة، وجوانب الإبداع المتعددة، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الموهوبين والمبدعين وتوجيههم إلى برنامج الرعاية الملائم لهم، كما يتيح المقياس إمكانية تطبيق أدوات الكشف على أعداد كبيرة من الطلبة، من خلال توعية المجتمع بخصائص الموهوبين والمبدعين، وأهمية اكتشافهم، وإثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين والمبدعين.

وأوضح أن الطالب يمر بثلاث مراحل خلال مقياس الموهبة والإبداع، بدايةً باستمارة الترشيح الأولى، وبعد ذلك إجراء الاختبار، وأخيرًا مقياس السمات الشخصية، مبينًا أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات، ويستقبل الملحوظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555  من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءًا، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

 

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