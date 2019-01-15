القرني يبحث مع المالكي إنشاء شراكة تدريب بين فرع النقل والتدريب التقني بالباحة

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بحث مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني مع مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أوجه التعاون والتطرق الى عدد من الموضوعات التي تهتم بإنشاء شراكة تدريب وتعاون بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة وفرع وزارة النقل بما يخدم مصلحة الجهتين كما تم مناقشة احتياجات وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة لبعض الخدمات من مشاريع الطرق والنقل والتي تخدم الوحدات التدريبية بالمنطقة .

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني في ختام زيارته على أهمية مثل هذه الزيارات بين مختلف القطاعات والتي تصب في النهاية لخدمة الصالح العام مقدما شكره و تقديره إلى لمدير عام فرع وزارة النقل و منسوبي الفرع على حفاوة الاستقبال .