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ترامب ينظم مأدبة وجبات سريعة بالبيت الأبيض على نفقته

ترامب ينظم مأدبة وجبات سريعة بالبيت الأبيض على نفقته
http://almnatiq.net/?p=680403
المناطق - متابعات

نظّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، مأدبة من وجبات الطعام السريعة لفريق “كليمسون” لكرة القدم الأمريكية، وقال إنه تحمل نفقات هذا الحدث بنفسه بسبب الإغلاق الجزئي المستمر لمؤسسات الحكومة.

وقال ترامب، المعروف بحبه للوجبات السريعة، للصحفيين إنه قدم وجبات من البيتزا و300 شطيرة هامبورجر والكثير من البطاطس المقلية” لفريق كرة القدم بجامعة كليمسون.

وأظهرت صورة من داخل البيت الأبيض ترامب مبتسماً خلف طاولة تتوسطها أوان فضية عليها وجبات الهامبورجر من سلاسل مطاعم مثل ماكدونالدز وبيرجر كينج ووينديز، وسط شمعدانات ذهبية كبيرة.

وقال ترامب إنه كان يقدم “طعاماً أميركياً رائعاً” للاعبي كرة القدم. وأظهرت صورة أخرى أكواباً بيضاء مملوءة بالبطاطس المقلية.

وأوضح ترامب أن “السبب في قيامنا بهذا هو بسبب الإغلاق، نريد التأكد من أن كل شيء على ما يرام”.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض عبر تويتر: “إن رفض الديمقراطيين للوصول إلى حل وسط بشأن أمن الحدود وإعادة فتح الحكومة لم يمنع الرئيس ترامب من استضافة فريق (كليمسون) البطل الوطني الليلة”.

وأضافت: “لقد تحمل شخصياً نفقات هذا الحدث الذي يقف وراءه بعض من أعظم سلاسل الوجبات السريعة في أميركا”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، انتقد ترامب الديمقراطيين لعدم التفاوض من أجل إنهاء إغلاق الحكومة الجزئي، وقال إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

ودخل الإغلاق الجزئي يومه الرابع والعشرين حيث لا يزال الجانبان مختلفان حول قضية أمن الحدود.

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