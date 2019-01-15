أمير مكة المكرمة يدشن المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف

المناطق - مكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف في حي بطحاء قريش .

وذلك بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح .

وقام سمو الأمير بقص شريط الافتتاح ثم قام بأخذ جولة على معرض مكتبة الحرم المكي الشريف وأقسامه المتعددة كقسم المخطوطات النادرة والكتب الخاصة بالمكتبة وقسم التزويد، عقب ذلك توجه الأمير لصالة الاحتفال الرئيسية للاطلاع على عرض مرئي يستعرض تاريخ المكتبة عبر ثلاثة عشر قرنًا من الزمن .

وأعرب معالي الرئيس العام عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لرعايتها لمثل هذه المنشآت المباركة وما تلقاه من الدعم والرعاية من قبل سمو أمير المنطقة ومتابعته الدائمة لكل مناشطها .

كما رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة على حرصهم الدؤوب لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتعزيز رسالتهما العالمية في نشر العلم والعقيدة الإسلامية السمحة، وأن ذلك وسام فخر واعتزاز وشرف .

يذكر أن المبنى الجديد يتكون من (13) طابقا بمساحة أرضية (2066) بلغت متر مربع، وثلاثة مداخل أمامية للرجال، ومدخل خاص بالنساء، وبوابات خاصة بالمواقف السفلية، وخمس قاعات اطلاع للرجال، وقاعتي اطلاع للنساء، ومكتبة الطفل بقسم النساء، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، وقاعات تدريب، ومكتب مساند للإدارة العامة لأكاديمية للمسجد الحرام، ومركز مساند لتقنية المعلومات، ومركز للبحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، وإدارة للمطبوعات والنشر، وإدارة للإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، ومكتب مساند لإدارة الأمن والسلامة، ومكتب مساند لإدارة التطهير والسجاد.

وتضم المكتبة قسماً للمخطوطات يحتوي على (6842) مخطوطا أصليا، و (2634) مصورا عربيا وأعجميا، إضافة إلى مجموعة ضخمة من المصادر المعلوماتية تقدر بأكثر من (200000) كتاب، وأكثر من (7000) كتاب نادر. وتحتوي المكتبة على مخطوطات أصلية، وأخرى مصورة ورقيا أو على الميكروفيلم، ورسائل جامعية، وكتب ومجلدات عربية نادرة، ودوريات وصحف، ومصاحف وكتب بلغة برايل للمكفوفين .

تتمثل مبادرات مكتبة الحرم المكي الشريف في:

اعتماد تصنيف ديوي العشري لخدمة الباحثين والدارسين

ترميم وتعقيم المخطوطات

اصدار فهرس علمي موسع شامل جميع المخطوطات

انشاء جناح لذوي القدرات

تحويل المكتبة الورقية إلى رقمية

اطلاق الخدمة المرجعية عن بعد

تفعيل برامج للنشئ من خلال مكتبة الأطفال .